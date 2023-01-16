寒冷的天氣泡在浴缸裡很紓壓，一名女網友表示，日本人不管家裡空間多小，浴室一定有浴缸，除台灣早期的房子有浴缸外，現在多數的房子都是乾濕分離的淋浴間，她問台灣多數房子沒有浴缸的原因，網友認為台灣氣候是最大主因，太熱、太潮濕，會導致浴缸容易發霉，還有人說浴缸用水量很大，現在被拿來當作堆放雜物。

原PO近日於PTT女人版指出，發現日本無論房子多小，浴室還是會有浴缸，反觀台灣大多是把浴缸敲掉改成淋浴間。她說，聽長輩說是為了省水才會捨去浴缸，就算沒有敲掉浴缸，最後也變成堆放雜物的地方。

原PO表示，若有自己的房子希望有浴缸，一周可以泡澡1至2次，「台灣多數家庭沒有浴缸，是因為水比較貴嗎？」

疑問上線後，網友紛紛留言，「偶爾去外面泡就好了，不用占用浴室空間跟刷浴缸」、「要刷好麻煩，我家有浴缸好想拆掉」、「水要放很久，熱水用量很大，燒天然氣或電熱水器，妳看到帳單就會涼掉了」、「我真的拿來放雜物」、「用沒幾次就被當垃圾的東西」、「想到要刷就覺得懶」。

留言中也有人點出台灣不適合浴缸的關鍵原因，因天氣較溫暖且潮濕，容易導致浴缸發霉，「台灣太熱了，只有冬天會想泡耶」、「台灣氣候容易發霉」、「台灣冬天只會冷2周，還泡嗎？」、「日本最接近台灣的沖繩人，就算有浴缸也不太會去泡，只能說是氣候使然的習慣」、「我住汐止，敲掉浴缸的原因是容易生霉斑」、「台灣喜歡泡澡的人沒那麽多，大部份日子熱死了」。