CODECHAOS金兔限定版鞋款中的鞋墊還巧妙運用紅色配金兔圖案，討喜又充滿創意。（adidas Golf提供）

鞋履品牌迎兔年在造型上玩創意花樣，高爾夫球鞋也顛覆大眾想像走活潑路線。adidas Golf頂級無釘鞋款 CODECHAOS系列問世後，便以出色的外觀和絕佳性能受到矚目，慶祝農曆春節，adidas Golf再推出CODECHAOS金兔限定版鞋款，讓球友們在新的一年以全新白金戰靴登上果嶺。

延續CODECHAOS顛覆性的結構與外型，金兔限定版以洗鍊的白色做為主體配色，並在細節處選用充滿年節氛圍的金色勾勒出限定樣式獨有的風格。廣受好評的 Boost緩震中底本次也首度以金色亮相，提供舒適回饋之餘更成為鞋款的視覺焦點。跳脫主題色的特製鞋墊同樣充滿巧思，以「紅」運當頭象徵新年吉兆，搭配金兔圖案成為新年在球場上步步高升的助力。

性能方面，CODECHAOS金兔限定版同樣配置多項頂級科技，包含擴大至前腳掌、足跟及鞋側邊中底的 TWISTGRIP無釘系統，全方位地替鞋款抓地力「金」上添花；BOA旋鈕式調節系統搭載拉鍊遮罩，為球員帶來穿脫便利特性和量身貼合的包覆腳感。adidas Golf亞太區副總裁David Chin表示：「我們非常自豪且期待能為大中華區帶來專屬的CODECHAOS鞋款，它不僅擁有獨特元素，更展現出絕無僅有的設計語彙。」CODECHAOS金兔限定版已陸續在忠孝旗艦店、信義品牌中心及adidas官方商城限定販售，售價6990元。