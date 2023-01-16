立法院111年5月30日三讀通過《醫師法》部分條文修正草案，同時通過7項附帶決議，對於持國外學歷參加我國醫師及牙醫師國考設有「落日條款」，2022年底前取得9大地區「入學許可者」，可使用舊制免學歷甄試，引發醫界反彈。消基會今（16）日表示，醫團擔憂內閣改組恐讓行政院不執行附帶決議的承諾，呼籲持國外學歷參加醫師、牙醫師國家考試前，應一律通過學歷甄試和參加相關醫學培養程序。

2009年首批被稱「波波」醫學生畢業歸國，引起爭議不斷，2022年11月8日相關醫師團體連署要求政府暫緩執行7項附帶決議，後獲立法院會無異議支持；11月11日行政院也口頭承諾實習名額50名維持現狀及不執行附帶決議。然而國內醫事團體憂附帶決議的後續發展恐因人事異動而生變。

消基會表示，台灣醫療人員從入學篩選、專業養成到培訓制度重重把關，是保障國民健康的第一要件，在國內行醫應具備必要學歷標準和實習專業，世界先進國家對於外國訓練醫師也均有嚴格規定，必須經過學歷甄試、國家考試和一定時數實習。

消基會指出，政府不應開後門走小路，影響國內行醫專業程度的齊一性，因此提出反對實施「醫師法部分條文修正案」7項附帶決議，持國外學歷參加醫師、牙醫師國家考試前，一律應該先通過學歷甄試，再參加國家考試及相關實習等醫學培養程序。

此外，為保障民眾健康與醫療品質，國外學歷畢業生必須經過我國教學醫院實習，且考量國內少子化趨勢，實習名額應維持每年50名或更少；國外學歷畢業生取得我國執照後，應著重於醫事人力資源不足地區之服務，且服務年限應比照現今我國公費醫學生訂為10年，以符合最初開放名額的立意。