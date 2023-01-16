大巨蛋座椅顏色淺，市長蔣萬安憂心「球被吃掉」。（楊亞璇攝）

台北市長蔣萬安（中）16日視察大巨蛋工程進度，蔣萬安在大巨蛋內部視察。（陳怡誠攝）

台北市長蔣萬安今前往台北文化體育園區（台北大巨蛋）內部視察，揪出大巨蛋缺失。他多次提起淺色座椅問題，憂心大巨蛋舉辦棒球賽恐讓「球被吃掉」，影響球員安全，並質疑部分座椅視角不佳。遠雄代表竟稱，大巨蛋是多功能場館，有觀眾的情況下會把座椅擋掉。蔣則加重語氣強調要以棒球賽為優先考量，不要考慮後續辦演唱會等活動。

蔣萬安提出座椅顏色問題，他表示，有許多專家學者提出，目前有淺色白色、灰色座椅，常常讓球「被吃掉」，不管對於打擊者或外野手接高飛球的時候，視覺上會被吃掉。

遠雄代表指出，有觀眾的情況下會把座椅擋掉，可以看一下，座椅顏色不會對於視覺造成困擾，底下中間地方，根據國際規則用深色座椅，對打擊者比較不會干擾。

但蔣萬安認為，不可能每一場都坐滿，更何況這是4萬人的球場，基本上一定會有一些場次沒有坐滿，會露出淺色座椅的顏色，因此他提出來，要求仔細評估，屆時要聽取專家、球員意見，只有他們實際經過比賽、傳接球狀況，來了解這個顏色到底會不會把球吃掉，球員的角度提出的意見很重要。

蔣萬安另也提到，座椅的設計角度問題，內野一直到外野，基本上是圓弧形，他認為座椅角度基本上還是要能夠往內野的角度來看，設計上應重新評估考量；牛棚旁的座椅基本上視線都被擋住，也還要做調整。

有關座椅角度，遠雄解釋，由於大巨蛋是多功能場館，不是單一只有棒球比賽，例如演唱會、集會，舞台大概在外野的地方，若要以比較專業球場為考量，會向本壘的方向，因為大巨蛋是多功能的。

蔣萬安打斷遠雄代表強調，因為大巨蛋是以球賽為主，以舉辦棒球賽事為主，絕對是以這個作為最優先首要考量，不是還要考慮後續辦演唱會其他活動，還是要站在球員球迷角度，來思考規畫設計。

遠雄代表又說，「像是東京巨蛋是白色的膜，這部分其實有點像是主場優勢，如果習慣了球場就比較沒有那個問題，座椅的部分看起來有點白，可是事實上不是全白的，即便部分沒有坐人的時候，其實不會那麼明顯，有球會消失的情況。」

蔣萬安不滿遠雄的說法，再度打斷強調，還是要實際測試才知道，以確保球員安全最重要，不要因為球被吃掉，接個高飛球受傷，這絕對是不願意發生的，也不要看到，座椅顏色如果參考其他國家，大部分都以深色為主，或是橘色，有一個反差，避免球被吃掉，內外野都要考量進去。

蔣萬安會後受訪表示，自己剛剛實際看了，座椅顏色還是一樣淺色為主，雖然黑白相間，但主要還是白色、灰色這樣的淺色，球如果是高飛球，內野外也角度看很容易被吸掉，燈打下去會反光，這些要實際透過球員實際測試後給予意見，要求設計上做調整。

至於4萬張椅子都要換掉？蔣萬安強調，看他們怎麼改善，最重要確保球員比賽過程中不能受傷。