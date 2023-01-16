對於職業籃壇的史上第一（GOAT）爭論，七六人總教練瑞弗斯（Doc Rivers）提出他個人的見解，他認為詹姆斯（LeBron James）擁有史上最偉大的籃球生涯，同時麥可喬丹（Michael Jordan）是史上最偉大的籃球員。

瑞弗斯對美國媒體表示：「我認為詹姆斯即將擁有史上最偉大的籃球生涯，事實上他已經有了，我想麥可是史上最偉大的球員，但這絲毫不減損詹姆斯的成就，詹姆斯擁有最偉大的生涯。」

這段話引起球迷的爭論，有人能夠擁有史上最偉大的生涯，卻不是最偉大的球員？其實是有可能的，例如高球傳奇「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）拿下18座大賽冠軍，但是老虎伍茲（Tiger Woods）被認為是GOAT。女網天后小威廉絲（Serena Williams）亦是如此，她不必打破冠軍紀錄也能被公認是GOAT。

瑞弗斯年輕時在老鷹打個8個球季（1983-1991），也就是他親眼見過全盛時期的麥可喬丹。瑞弗斯1999年開始教練生涯，至今對詹姆斯亦是相當熟悉。在他看來，GOAT是一個評價，他把球員最高的評價給了喬丹，然而詹姆斯生涯邁入第20個球季，留下的歷史鏡頭與數據亦容不得半分磨滅，所以他寧願把兩者分開來討論。