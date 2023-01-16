余政展主任以模型向個案說明罹癌部位。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

余政展團隊從胰臟癌個案，體認到隨著醫療進步，只要不輕言放棄，希望就在眼前。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

67歲莊姓婦人兩個月體重掉12公斤，服藥2個月沒改善，她到台中慈濟醫院檢查，發現罹患胰臟癌4期，從化療、脾臟栓塞到手術，治療過程相當辛苦，莊婦一度想放棄要轉入安寧病房，在拚了7個月後，終於成功逆轉為2期，經過半年追蹤，沒有復發跡象。

莊婦自述，短短2個月，67公斤的體重異常掉了12公斤，接著解黑便，在診所抽血確認嚴重貧血。轉診醫院做胃鏡，診斷是肝硬化引起胃靜脈曲張破裂出血，服藥 2個月仍未改善。

莊婦轉往台中慈濟醫院，竟發現胰臟病灶，且癌細胞已經腹膜轉移為第4期，病情不樂觀。雖被判定罹患癌王，但她未放棄希望，配合一般外科主任余政展規畫，接受系列化療一段時間，腫瘤明顯縮小。

不料，莊婦又開始胃出血，由於病灶太深無法止血，再嘗試脾動脈栓塞也無法改善，拚治療的辛苦加上病情急轉的雙重打擊，她一度想放棄轉入安寧病房，余政展捨不得病人已經努力到這程度，持續鼓勵找尋一線生機。

台中慈濟醫院表示，莊婦終於同意手術，依止血手術計畫，順序切除原發腫瘤侵犯部位，包括胰臟尾部、脾臟、部分胃及大腸，幾乎左上腹部臟器都處理，而手術也意外發現轉移的病灶在化療後已經消失。

最後病理報告出爐，原本4期病情成功逆轉為2期，再經半年追蹤也不見復發蹤影。