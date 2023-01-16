台鋼教練團「最後一塊拼圖」到位！台鋼雄鷹今天公布創隊首位總教練，確定由中職目前最多勝的總教練洪一中出任，台鋼端出3年複數年合約，領隊劉東洋表示，合約中有針對球隊賦予的需求任務，前2年確定是擔任總教練，至於第3年則要再看球隊需求，也許會有不同職務調動。

台鋼會長謝裕民表示，台鋼的企業文化就是「認真、專業、守紀律」，洪一中的帶兵哲理十分符合企業文化，「他絕對是我們的首選，很開心有機會能邀請他來擔任總教練。」他也期待洪總未來挑戰千勝里程碑能把歷史留在台鋼，「希望不只是留下千勝歷史，也希望第6隊的平台讓更多人實現願望、創造歷史。」

謝裕民繼續說：「第6隊雖然是新球隊，從零開始，但還是希望一步一腳印，把球隊文化做好。」他也再次喊出「3年季後賽、5年總冠軍」的目標，「我們雖然是新球隊但有雄心壯志，希望所有教練、球員朝這個目標邁進。」

董事長王炯棻則表示，去年礙於洪一中與富邦悍將仍有合約，僅透過電話拜訪，今年一月才正式碰面，雙方理念十分一致，了解他是否符合集團文化，也聽聽他的帶兵想法，「我們是年輕球隊，對總教練來說比較能夠貫策，也是我們希望能夠形塑出來的態度，他帶隊紀律、要求很嚴格，符合我們的想法。」

王炯棻也透露，台鋼與洪一中簽下3年的複數年合約，「這是球團對他的誠意，薪酬也一定符合他的期待，給複數約是給教練的禮遇與態度。」劉東洋則補充，球團每個階段賦予洪總的任務不太一樣，3年合約中有針對球隊需求的任務，前2年確定是擔任總教練，至於第3年則會看球隊狀況做調整，「或許會有不一樣的職務。」

「三顧茅廬」請到中職史上最多勝的洪一中任隊史首位總教練，劉東洋坦言，當初確實有考慮過要找外籍教練擔任總教練，目前「最後一塊拼圖」已經拼上，是否會再補強教練團，劉東洋說：「還要等洪總到球隊實際看過、春訓開始後，看各部門教練有沒有什麼需要。」