立榮航空榮獲交通部民航局111年度「國內定期航線組」金翔獎殊榮！今(16)日於民航局舉辦76週年慶祝大會暨頒獎典禮，由交通部祈文中次長親自頒獎，立榮航空董事長林志忠代表全體同仁出席領獎。立榮航空自89年起已第九次獲得金翔獎國內線組的榮譽，且105年至111年四度蟬連獲獎。

立榮航空飛航網路遍佈全台，為營運國內線航班最密集的航空公司，並持續提升、精進飛航安全及服務品質，深獲主管機關及旅客的高度認同。本年度評比中，立榮航空在「班機出發準點率」、「班表執行率」、「電子登機證或自助報到機使用率」等項目皆名列第一，優異表現獲評審委員肯定，再次脫穎而出。

立榮航空董事長林志忠表示：此次獲獎是立榮航空全體同仁共同努力付出的成果，立榮航空除了營運亞洲區域及兩岸航班，並長期投入本島往返離島及花東等國內航線的空運服務，2020年起受疫情影響，仍兢兢業業提供旅客空中交通服務，在台灣疫情趨緩後，積極配合各地政府旅遊振興方案，以增班或放大機型方式提高運能，滿足國人旅遊需求。

展望2023年，隨著各國陸續解封，兩岸航線及小三通可望逐漸恢復，國內航線也預期回到疫情前正常營運，立榮航空除了將持續優化服務外，也會保持靈活機動的營運策略，不斷創新，提供旅客更安全、便捷及穩定的航班服務。