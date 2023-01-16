新北大眾捷運股份有限公司於今(16)日舉行第二屆第九次董事會完成改組，為配合新北市府永續營運規畫，也將多位新北市府局處首長納入經營團隊，後經決議通過由甫退休的前新北市秘書長林祐賢擔任董事長，吳國濟則續任總經理。

新北捷運公司表示，此波董事會改組異動也將交通局、文化局、工務局、城鄉局、捷運局等局處首長納入團隊，新任董事包括新北市政府副秘書長張其強、交通局長鍾鳴時、工務局長祝惠美、城鄉局長黃國峰、文化局長龔雅雯、研考會主委林豐裕及捷運局長李政安，而新任監察人包括新北市政府顧問李麗圳、主計處長吳建國及法制局長吳宗憲。

林祐賢為國立中央大學統計研究所碩士，投入公務體系40餘年，原是新北市長侯友宜第一屆任內的新北市府秘書長，去年侯友宜成功連任後即屆齡退休，除此之外過去還擔任過新北市政府副祕書長、新北市政府主計處處長、台北縣政府主計處處長、交通部會計處會計長、行政院主計處總務司長等職務。

新北捷運公司董事長林祐賢表示，新北捷運路線，分布在新北市不同行政區，包括即將通車的安坑輕軌、1月底接回營運的新北環狀線，以及未來的三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、汐止東湖線、五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌等，透過三環六線完整路網規畫，將新北市打造成交通樞紐與經濟中心，讓這些區域成為交通更便利、生活機能更完整的行政區，捷運路線完工通車後，新北市每10萬人將可以擁有3座車站，成為國際化的大都市。

林祐賢說，新北捷運公司的任務，就是穩健且有效率的將這些路線經營好，提供旅客便利、完善的交通服務，未來新北捷運公司，將朝向結合在地文化、增加市民認同感、提升整體城市化美學，便民服務並擴大增加業外收入方向努力，成為新北市民的驕傲。