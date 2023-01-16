小年夜起，到全家購買指定禮盒即贈金山財神廟、北港武德宮、嘉義文財殿聯名開運錢母，數量有限。（全家提供）

迎接春節10天連假，7-11展開「錢兔似錦來BUY年」活動，會員消費滿額持指定支付更優惠。（7-11提供）

為了應援民眾過年團聚就近買需求，即日起至3月7日針對茶飲、乳品、果汁等類別推出長期優惠，且首次祭出會員消費單件折扣再加贈OPEN POINT點數，家庭號飲品最低73折起。（7-11提供）

本週就要迎接農曆新年，超商再放送優惠吸引買氣，全家即起以「福兔全家 好運兔YOU」為主題，陸續於線上、線下通路推出多重優惠活動，首推會員APP趣味投注抽獎活動「幸運投注抽」，投注888點或8888點立即送購物金、抽大獎，包含iPhone 14 Pro、KYMCO電動機車等6項好禮可自選。7-11展開「錢兔似錦來BUY年」活動，會員消費滿額持指定支付更優惠，指定日消費加碼送OPEN POINT點數紅包、最高有機會獲得8888點。

全家即日起至2月7日於會員APP推出「幸運投注抽」趣味抽獎活動，消費者可使用會員點數遊玩，並自行選擇投注籤筒，就能獲得對應獎項抽獎資格，扣除888點立即先送5元購物金，並可投注iPhone 14 Pro(128G)、Apple Watch Series 8或Apple iPad 10 (64G)籤筒三選一，想抽什麼大獎自己選；扣除8888點則可獲贈50元購物金，可選擇投注價值近7萬元的最大獎KYMCO i-One Keyless電動機車，或是面額500元的實體刮刮卡100張、Fami錢包50000元購物金。

全家也觀察每年春節禮盒銷售高峰為小年夜至初二，且自上個月開賣以來，整體銷量已較去年同期成長近5成，顯示消費者送禮需求旺盛，因此特別於小年夜起推出買禮盒送錢母活動，20日當天10點起，於店舖購買春節指定禮盒，即隨機贈送北港武德宮、金山財神廟或嘉義文財殿等財神廟聯名開運錢母一枚，數量有限。

另全盈＋PAY也有專屬好康，即起至2月7日，於會員APP舉辦全盈＋PAY專屬集章趣活動，到全家店舖以全盈＋PAY單筆消費指定品項滿500元，即可集1章，每章可兌換50元購物金，消費滿50元即可全額折抵，每會員最高可兌換3次(共15萬組，換完為止)、最多可得150元購物金。全家19日至23日也提供「下班除舊喜迎春」系列優惠，使用全盈＋PAY購買Let’s Café大杯特濃美式／拿鐵或Fami!ce全家霜淇淋(口味不限)，即可享同品項買1送1優惠。

7-11響應經濟部推動之平價專區政策，除了茶葉蛋堅持以10元價格「凍漲」，並推出APP優惠、更針對民生用品設立特惠專區，為了應援民眾過年團聚就近買需求，即起至3月7日針對茶飲、乳品、果汁等類別推出長期優惠，且首次祭出會員消費單件折扣再加贈OPEN POINT點數，家庭號飲品最低73折起。

迎接春節10天連假，7-11展開「錢兔似錦來BUY年」兩波活動，首波自18日起至21日止祭出「會員滿額立折」、「滿額持指定支付再折」、「滿額贈優惠券」三大優惠，會員購買全店指定商品消費滿200元享立折25元、滿888元立折125元；另消費滿888元持4大支付工具(icash2.0、icash pay、悠遊卡、悠遊付)結帳再享立折50元，以及不限會員單筆結帳金額滿200元送60元優惠券。

第二波針對農曆春節領紅包、討吉利習俗，於大年初一至初三加碼推出「新春OPEN POINT點數大放送」會員活動，22日至24日會員到店購買全店指定商品結帳消費金額每滿200元送1組OPEN POINT點數紅包，最高有機會獲得8888點；另結帳使用icash Pay支付每滿200元不只賺1組OPEN POINT點數紅包，還能立即現賺20點OPEN POINT。

7-11觀察發現，現代人消費型態改變，自設立「家庭號專區」以來，就近買需求比往年增逾2成，週五到週日銷售最佳，又以鮮奶、優酪乳、豆漿等早餐即飲品項購買率最高，住宅、社區型商圈買氣熱絡。即日起至3月7日再度祭出超殺優惠，集結23款家庭號飲品單件95折優惠，OPEN POINT會員還可再加贈點數，換算下來平均73~89折優惠，原價70元的農榨檸檬飲，優惠價58元還能再加贈7點OPEN POINT點數，等於現省19元，比量販價更划算。