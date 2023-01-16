集保結算所為打造參加人數位作業環境，對此建置「eSMART數位帳簿劃撥平台」，宣布新增提供投信業向保管機構及證券商申請開設基金保管劃撥帳戶的線上申請、電子簽章、文件電子傳遞及保管等電子化服務，已於日前上線實施。

目前國內投信每年募集超過60檔證券投資信託基金，在基金募集成立後，皆須向基金保管銀行開戶，且屬於投資國內市場的基金需向多家證券商辦理開戶，現行相關作業均採人工遞送開戶文件、書面審件、用印及紙本保存方式辦理。

集保2021年底建置「eSMART數位帳簿劃撥平台」，先提供保管機構代理外資客戶向證券商申請開設保管劃撥帳戶的電子化服務。為促進基金市場數位發展、發揮平台服務綜效，續於eSMART平台打造「投信基金開戶電子化服務」，提升業者辦理基金開戶作業效率。

集保結算所總經理陳德鄉表示，eSMART投信基金開戶及相關電子化服務上線後，投信業可透過平台數位處理機制，以電子化方式傳遞相關開戶資料給多家對應機構，減少過去點對點人工傳遞書面資料及重複印製申請書表的作業成本，達到資料不落地的安全作業環境。

同時，投信業藉由憑證電子簽章確認完成相關作業，以及採取電子化方式保存流程軌跡及文件，兼顧文件效力及實踐綠色永續的社會責任，陳德鄉期盼未來業者辦理基金開戶及基本資料異動等相關作業可多加運用。

集保結算所長期耕耘基金市場服務，展望2023年，將在厚實基礎上持續拓展基金市場各領域，包括境內基金集中清算平台、基金投資教育及普惠金融實踐等多元面向，發揮市場樞紐的服務能量，成就完善的基金市場服務生態系。