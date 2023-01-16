新任新竹市警察局局長張素菱（右一）今天自市長高虹安（右二）手中接下印信，宣誓就職。（陳育賢攝）

新竹市警察局16日舉行卸、新任局長交接典禮以及新任副指揮官、議長許修睿暨民防總隊民防大隊長林麗美、義警大隊長鄭日省、義交大隊長陳世明等新任大隊長布達典禮，皆由市長高虹安親自出席主持。

市警局指出，今日卸、新任局長交接典禮由市長高虹安主持，並在警政署警政委員鍾國文監交下，由新任警察局局長張素菱接下印信，宣誓就職，正式肩負維護新竹市治安的重責大任。

新任新竹市警察局局長張素菱（右）今天自市長高虹安手中接下印信，宣誓就職。（陳育賢攝）

市長高虹安表示，今天心情既不捨又感恩，感謝前局長郭士傑過去辛勞的付出，順利推展警政工作，她同時代表新竹市全體市民竭誠歡迎新任局長張素菱加入市府團隊，期盼張素菱能在前任局長所建立的優質團隊基礎上，帶領警察局全體同仁以「勤懇務實」的態度，做好警政工作，全力以赴，提供民眾「安全、安暢、安心」的生活環境，攜手打造幸福宜居的城市。

高虹安說，她同時也要恭賀新任民防總隊副指揮官同時也是議會議長的許修睿，以及新任民防大隊大隊長林麗美、義警大隊長鄭日省、義交大隊長陳世明，並感謝各大隊幹部與協勤民力對治安和交通的付出，期勉民防、義警及義交幹部及隊員在大隊長的帶領下，落實竹市各民防團隊各項工作，協助各項治安、交通、演習等工作。

市警局指出，新任局長張素菱是中央警察大學外事警察學系50期畢業，中央警察大學犯罪防治研究所碩士，歷任台北市警察局婦幼警察隊隊長、督察室督察、祕書室主任、航空警察局台北分局、台北市警文山第一分局、大同分局、萬華分局及信義分局等5任分局長以及警察通訊所所長等職務。內外勤經驗豐富，深獲各級長官的肯定，進而拔擢接掌新竹市警局長職務。

另，竹市民防總隊民防、義勇警察大隊及交通義勇警察大隊，人數共計約1064人，下轄3個中隊及1個直屬中隊、第四中隊或女子分隊。民防、義警、義交人員及警察同仁，警民合作的效能，在春節期間將加強住家、社區的巡邏勤務，展現市府維護治安的決心，確保治安、交通的平穩與順暢。