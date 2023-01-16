針對內閣改組議題，前立委林濁水今天呼籲蔡英文總統，若要換閣揆動作就要明快點，換跟不換都會被外界修理，不要讓外界猜，變成父子騎驢。目前「是卡在總統喜歡想來想去。」至於頻遭點名接閣揆的前副總統陳建仁，他說，若是個男子漢，在接任閣揆時就要跟蔡英文說，「人跟政策請妳不要管」。

民進黨九合一敗選，閣揆蘇貞昌頻遭點名要下台負責，總統蔡英文態度仍舊曖昧，加上高嘉瑜、王世堅等人對黨內的逆風言論，引發部分綠營人士與支持者不滿。

過往曾名列「11寇」之一的林濁水今天接受資深媒體人黃光芹節目專訪時表示，民進黨現在有新的寇出來，「但此寇已非比寇」，以前的11寇是直接針對總統進行批判，不會找閣揆當替死鬼，但這和現在猛打閣揆以掩護總統而稱雄，完全相反。

他說，現在的寇就像是「保皇黨」，讓藍軍有機會見縫插針，保皇黨還變成英雄，「過去肯定11寇的原因就是直接針對皇帝，但現在保皇才是英雄，我的天啊，時代真的變很大。」

林濁水指出，蔡英文總統管國安就是在那邊東想想西想想，中共飛彈飛到太空、無人機去金門、兵役問題都不知道該怎麼辦，而內閣部分蔡在上任時就有所承諾，但閣揆管不到，在蘇貞昌還沒上台之前，前閣揆林全跟賴清德就是這樣被管垮。

先不論蔡英文做事風格為何，對於頻遭點名接閣揆的前副總統陳建仁，他建議，「若是個男子漢，在接任閣揆時就要跟蔡英文說，人跟政策請妳不要管，而外界也不要把陳建仁看太扁，但如果真的很扁，那就沒有資格當院長。」

林濁水也提到，目前蘇貞昌個性已經改很多，但還是有點放不開，在先前受訪時講到「袁崇煥」、「握手搔手心」等，而「握手搔手心」就是代表會偷偷給人支持，蘇貞昌拿這幾個點出來講，可見他對高雄市長陳其邁跳出來給予支持等事情，仍耿耿於懷放不開。

他認為，總統若要換閣揆動作就要明快點，換跟不換都會被外界修理，不要讓外界猜，變成父子騎驢。黃光芹詢問，還是真的就卡在總預算質詢？林濁水大酸，「是卡在總統喜歡想來想去。」

林濁水提到，蘇貞昌滿意度低，其中一個原因就是閣揆有責無權、總統是有權無責，這是制度上的原因，在帝王時代，行政院長就像是太子旁邊的挨鞭童，外界不能叫總統下台，所以叫閣揆下台。像前內政部長徐國勇是總統的人馬，一天到晚和蘇貞昌鬥來鬥去，「因此，與其說蘇貞昌責無旁貸要負責，但社會焦點更應該放在總統身上」。

對於2024總統大選若是賴清德、侯友宜對決，林濁水分析，侯友宜現在才準備出訪新加坡，可見他起心動念想要選總統是最近才萌生的想法。侯友宜做市長和當警察都很認真，不像是不負責任的人，「但侯友宜僅以現在的國際外交與兩岸知識就想要當總統，那就是很不負責任，若他在這方面加強，從不負責任到負責任，那當然是鼓勵他。」