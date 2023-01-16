新任苗栗縣警察局長莊勝雄宣誓就任。（李京昇攝）

新任苗栗縣警察局長莊勝雄（右一）從縣長鍾東錦（右二）、警政署副署長陳耀南（左二）手中接下印信。（李京昇攝）

警政署最近發布各縣市高階警官人事異動命令，苗栗縣警察局16日下午舉行新卸任局長交接典禮，由縣長鍾東錦主持、內政部警政署副署長陳耀南監交，新任局長莊勝雄接下印信，正式接下苗栗治安重任，各級民意代表及各界人士與會到場觀禮，場面簡單隆重。

縣長鍾東錦說，新任局長莊勝雄為中央警察大學53期畢業、警政研究所碩士、國立中正大學政治學系研究所碩士、博士，歷任嘉義縣、彰化縣、南投縣、臺南市、臺中市分局長、鐵路警察局主任秘書、保安警察第三總隊副總隊長、警政署後勤組科長、防治組組長及高雄港務警察總隊總隊長等職務，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及協調能力，工作績效優良，表現傑出，深獲各級長官的肯定。

鍾東錦表示，今天各界民代出席觀禮，代表新任的莊局長為人處事一定有成功的一面，莊為人敦厚、謙和，必定能夠帶領警察同仁維護好苗栗治安，他擔任民代8年以來，苗栗警界從沒發生過風紀相關案件，他深感榮幸也代表苗栗警察素行優良，年關將近，他期盼警察弟兄在過年期間多多辛苦擔待，尤其三義、南庄、大湖等鄉鎮與台3線一定會很熱鬧，希望警局能在過年期間維護好交通。

鍾東錦說，對於苗栗警政，縣府會給予關注及支持，也進行民防管制中心等13個老舊警察辦公廳舍新建或耐震補強工程，尤其先前爭取到警察局重建案總經費約11.4億元，也請警察局持續做好工程管控，以最高的效率，完成警察局新建工程，提升警察同仁優質辦公環境。

最後，期許新任莊局長能在已建立的良好基礎下，發揮所長，並能以前瞻宏觀的視野，劍及履及的行動，帶領警政同仁全力投入轄區治安及交通維護，為苗栗鄉親創建幸福的家園。