中信銀行領先同業攜手行政院環境保護署，首創跨界點數轉換服務，推動環保行動有價化。即日起中信卡紅利點數可兌換環保署推行的「環保綠點」，中信卡友可透過「環保集點Green Point」APP兌換或折抵具綠色認證的商品或服務，鼓勵卡友落實綠色生活、環保選購，實踐永續消費，為守護地球盡一份心力。

金融監督管理委員會2020年發布「綠色金融行動方案2.0」政策，鼓勵金融機構創新發展永續金融商品及服務，建構永續金融生態系。中國信託銀行積極落實ESG（Environmental Social Governance）永續作為，號召卡友一同響應全民綠生活，即日起至今（2023）年12月31日止，卡友可於Home Bank App以50點中信卡紅利點數兌換500點環保綠點，每100點環保綠點可折抵新臺幣1元。

根據環保署網站公告，環保綠點用途廣泛，可兌換或折抵具有環保標章、碳足跡標籤、MIT微笑標章、CAS台灣優良農產品標章、有機農產品標章、產銷履歷認證之環保商品；在旅遊食宿方面，入住環保旅館、參加生態遊憩或購買環境教育場所門票，可使用環保綠點折抵消費。此外，因應公益行動數位化，環保綠點亦可捐給指定公益團體。

中信卡紅利點數除了可兌換或折抵商品、航空哩程、即時轉換點數，亦提供點數捐款服務，將刷卡消費的點數回饋轉化成實質關懷，協助慈善團體照顧社會弱勢族群。中國信託慈善基金會發起的第38屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動即日起至2023年3月3日止，每10點中信卡紅利點數可轉換為新臺幣1元，中信銀行邀請卡友共襄盛舉，捐點數做公益，幫助臺灣偏鄉孩童在即將到來的農曆春節感受更多的溫暖與愛。