台北市長蔣萬安今天下午首度前往大巨蛋視察，蔣萬安先前提出試營運應先以1萬人進行壓力測試，他今表示，目前規畫朝向邀請成棒隊進行比賽，預計年底邀請成棒隊球員實際回饋，來做場地調整，安全第一絕對是首要條件，接下來正式第一場比賽，絕對以本土球員為主。

遠雄代表簡報指出，在避難的部分，總共設28座避難梯，不包含下沉式廣場，其中，地上18座， 地下10座，預計可於8分鐘離開觀眾席避難至通廊， 15分鐘避難至逃生梯內或離開場館。蔣萬安則一再確認逃生動線，還要求遠雄用雷射筆比出逃生動線。

蔣萬安說，大巨蛋不只是台北市民，更是全國民眾非常關注也期盼已久場地，市府團隊上任馬上積極主動跟內政部多次溝通，也謝謝內政部的協調、幫忙，大巨蛋1月9日正式取得許可函，讓延宕工程可以繼續。

講萬安指出，他看了觀眾席、球場內部、逃生通道等等，接下來會要求遠雄按圖施工，完工後依規定進行勘驗，一切符合規定之後，才會給予核發使用執照。

對於15分鐘疏散5萬人有信心嗎？蔣萬安表說，後續一定進行相關測試、勘驗，一切都要符合法律規定才會給予使用執照。

談到大巨蛋第一場比賽規畫，是否給本土球員機會？蔣萬安指出，大巨蛋可以容納4萬名觀眾，是台灣最大室內體育場館，接下來在正式啟用前一定會進行壓力測試，目前規畫朝向邀請成棒隊進行比賽，透過球員實際反饋進行場地調整，接下來正式的第一場比賽，絕對以本土球員為主，這畢竟是台灣球員期盼幾十年的場地，絕對以本土球員台灣球員為優先考量，接下來也會積極爭取國際賽事。

對於1萬人試營運就是舉辦棒球賽嗎？蔣萬安回應，會以邀請成棒隊來做場地壓力測試比賽，讓球員實際在這場地透過比賽過程中，來給予反饋意見，包括座椅淺色到底會不會被吸掉，外野、內野打擊角度，他們意見最實際、真實，再做相關場地調整。

蔣萬安說，現在都很積極在照階段性進行，感謝中央協助取得許可函，第四次建照變更後遠雄要按圖施工，施工完後就會依規定進行相關勘驗等等，一切符合規定才會給予使用執照，預計年底經過相關測試，邀請成棒隊球員實際回饋，來做整個場地調整，最重要安全第一絕對是首要條件。

至於小巨蛋是否退場？蔣萬安指出，這會有完整評估，大家很期待有個大巨蛋，這已經10幾、20年大家共同期盼，希望符合市民期待，大家可以趕快享受大巨蛋舉辦棒球賽事成果。