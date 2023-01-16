腎功能不佳會影響身體中廢物的排泄，導致電解質的不平衡，例如鈉、鉀、磷等失衡，因此腎臟功能不佳者常被限制食用高鉀等水果，例如香蕉、奇異果等，但腎臟科醫師洪永祥表示，其實更可怕的水果是楊桃，最主要的原因並非因為楊桃為高鉀水果，而是楊桃在代謝過程中會產生一神經毒素，腎衰竭者無法代謝此毒素，就會四肢麻木、甚至昏迷死亡。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書粉專上表示，台灣有200萬個慢性腎衰竭患者，即使現在衛教資訊容易取得，每年都有不少的腎友誤踩飲食雷區，他特別提醒，楊桃是一個很健康的水果，腎臟健康者可以多攝取，但腎臟衰竭者不能吃楊桃，包括楊桃乾、楊桃汁，「慢性腎衰竭或尿毒症的腎友，一口楊桃都不能吃。」

他說明，腎衰竭患者不能吃楊桃的最主要原因，並非因為楊桃為高鉀水果，而慢性腎衰竭患者必須限鉀而不能食用，而是因為楊桃在代謝過程中會產生一個神經毒素，即楊桃毒素（Caramboxin），必須由腎臟代謝，但腎衰竭者無法代謝此毒素，因此會產生四肢麻木、不停打嗝、意識障礙甚至昏迷死亡。

洪永祥並舉高雄醫學院附屬醫院之前的調查，20名楊桃中毒的腎衰竭患者中，17人只吃了半個或者一個楊桃，另有3人喝了市售楊桃汁，結果20人的後果都很嚴重，多人出現了呼吸困難、全身肌無力這些神經中毒現象，結果8人死亡，12人痊癒。