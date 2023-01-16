位於台北市大安區的Q sweet店面外觀小巧精緻。（品牌提供）

Q sweet品牌創辦人吳葵妮同時也是2022「世界巧克力大賽」中獲獎最多巧克力工藝師。（品牌提供）

在今年「世界巧克力大賽」International Chocolate Awards （ICA）總決賽，全球得獎最多的亞裔巧克力師－Q sweet巧克力菁點，終於將最新得獎作品上市了，首發的「真金雙享情人節禮盒套餐」以及「三塊得獎巧克力霸大禮盒」趕在新春開放訂購，讓巧克力愛好者得以一償宿願。

品牌創辦人、同時也是2022「世界巧克力大賽」巧克力工藝師中獲獎最多的吳葵妮表示，成績揭曉以來，詢問何時能買到得獎巧克力的聲浪不斷。礙於冬季原本就是旺季店務繁忙，得獎作品又特別精細費工，自己對產品品質很堅持等等因素，遲遲不敢訂出上市日期，經過月餘調整總算排除萬難定案。

針對春節送禮需求推出的「鴻兔大展 三塊巧克力霸大禮盒」，消費者可在剛從比賽奪得金牌銀牌的白巧克力霸中，二擇一（莫內花園或夏日時光），搭配2021奪得世界冠軍的「百香果粉紅胡椒」、與店內的健康熱銷款「80％黃金比例」這兩款黑巧克力霸，共同組成禮盒。

今年剛在總決賽得獎的白巧克力霸「夏日時光」精選台灣鳳梨、芒果、百香果、南北杏以及自家栽種香草，口感繽紛豐富。而宛如美術館名畫的「莫內花園」則是以台灣桑葚、台灣茶和食用玫瑰、紫羅蘭揮灑而出的巧克力藝術品，評審另頒特別獎表揚摩登精神。

「百香果粉紅胡椒」以黑巧克力為底，表面鑲嵌薄薄一層融合天然百香果的白巧克力，搭配帶有檸檬清新的粉紅胡椒，在舌尖交織令人驚喜的三重奏樂曲，不但勇奪2021世界冠軍，還獲頒特別獎表揚主廚配方。「80％黃金比例」由主廚精選三個可可產區以黃金比例調配而成，香氣、甜度、苦度與滑順度等各方面都達到完美平衡，推薦給喜歡高純度黑巧克力的人。

緊接春節而來的重要節日情人節，Q sweet也幫大家把禮物準備好，品牌創辦人吳葵妮展現女性獨有的體貼，獨家發想出由2月情人節－享受黑巧克力禮盒，與3月白色情人節享受白巧克力禮盒組成的「真金雙享情人節禮盒套餐」，一次網羅7款最新在「世界巧克力大賽」金牌銀牌的比賽作品，兩次情人節、兩階段取貨，便利戀人們雙向交流談情。

其中2月情人節－黑巧克力禮盒網羅四款法式夾心巧克力，分別是在2022「世界巧克力大賽」亞太區金牌奪冠的「珍稀克里歐羅」、金牌「經典牛奶巧克力」，銀牌「絕對穀粒」，以及2021銀牌「金桔之島」。

「真金雙享情人節禮盒套餐」（原價3000元、早鳥預訂優惠2600元）即日起接受預定，二月黑巧克力禮盒取貨日期為2／10－2／14、三月白巧克力禮盒取貨日期為3／10－3／14，以上禮盒全台皆可宅配。歡慶兔年的「鴻兔大展 三塊巧克力霸大禮盒」（預訂優惠價1650元）即日起接受預訂，可取貨日期為過年前1／12－19、過年後1／31－2／14，禮盒全台皆可宅配。