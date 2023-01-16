女星郭碧婷嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐後，替向家生下兩個孩子，成為稱職的豪門媳婦，更是受到婆婆「向太」陳嵐疼愛，豈料，去（2022）年7月向佐被爆出與辣妹視訊，婚姻岌岌可危；直到日前有民眾目擊向佐與郭碧婷逛街，才看到兩人同行，今（16）日凌晨向太助理分享向太與郭碧婷慶生現場畫面，全家福中向佐燦笑摟著郭碧婷，也被推測他已安撫好愛妻成功挽救婚姻。

日前有香港網友在街邊捕捉到，郭碧婷和向佐帶著小孩逛街，兩人也像一般夫妻互動；向太的助理在社群發文，昨（15）日生日的向太與今日生日的郭碧婷一起慶生，向華強、向太、向佐、郭碧婷和一對兒女還拍了全家福，三代同堂畫面相當溫馨。

向家全家福中向佐燦笑摟著郭碧婷，被網友推測他已安撫好愛妻成功挽救婚姻。（圖／摘自微博）

其中向佐消失幾個月後，終於在鏡頭前露出燦爛笑容，他更緊緊摟著愛妻郭碧婷，郭碧婷雖然目光都放在兒女身上，但臉上掛著靦腆笑容，著實像是個幸福小女人；許多網友看到向佐能笑開懷，紛紛猜測郭碧婷大度原諒向佐了，他應該成功安撫好郭碧婷，兩人婚姻危機正式解除。

郭碧婷與向佐結婚後，兩人感情狀態一直被放大檢視，尤其在向佐與辣妹視訊還傳出帶女人回家的消息，他在輿論撻伐下消失大眾眼前，女兒慶生派對、兒子百日宴和向華強74歲壽宴都不見他身影；向佐消失後，郭碧婷被拍到獨自搭機面露憔悴，婚變傳聞也不脛而走。