準備迎接兔年新春，「社區好鄰居」永慶房屋與在地社區、里辦公室及地方團體，共同協辦了一系列愛心義賣、新春揮毫等新年活動，贊助物資與帳篷，讓在地里民感受溫馨的新春喜氣！

大安區錦華里愛心義賣市集 新春揮毫贈春聯開心迎兔年

台北市大安區錦華里於1/14日舉辦第六屆愛心義賣市集，溫美珠里長邀請附近住戶、商店將家中用不到的物品拿來義賣；同時市集也也邀請在地書法班與專業書法老師寫春聯，免費送給有需要的里民，讓里民可以美化居家環境或辦公場所，增加年節氣氛開心過兔年，更與消防局合作，宣傳防火防災知識，另外安排健康檢查服務攤位，讓里民有健康的身體迎接新的一年。

溫美珠里長分享，每年歲末都會舉辦愛心義賣活動，很感謝永慶房屋的大力支持，每場活動都積極響應，為這次義賣市集贊助活動帳篷23頂與物資，更派出人力擔任志工協助活動圓滿進行。此次義賣所得將會提供給清寒家庭學童的助學獎學金，或是購買物資關懷在地弱勢族群。

新北市中和區連城里於115日舉辦寒冬送暖活動，發放衛生紙、洗碗精等民生用品，讓在地的清寒家庭溫馨過春節假期。(圖/永慶房屋提供)

中和連城里寒冬送暖 發送春節物資助在地弱勢過好年

新北市中和區連城里於1/15日在活動中心辦理寒冬送暖活動，為在地清寒家庭發放衛生紙、洗碗精、香腸、雞肉、豬腳、羊肉爐、白米以及食用油等民生用品，期望讓他們能過個溫馨快樂的春節假期，林仁凱里長分享，每年春節前主動舉辦寒冬送暖公益活動，永慶房屋的夥伴們也在現場擔任志工協助春節物資，並贊助水、衛生紙等物資，一起幫助讓清寒家庭能夠過個好年，讓他們在春節前感受到社會的溫暖。

永慶房屋的夥伴們擔任志工協助里長發放春節物資，一起幫助讓清寒家庭能夠過個好年。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋協辦春節活動 陪在地里民溫馨迎新春

永慶房屋深耕在地，不管是鄰里公益活動、學校校慶還是春節活動，都能看見永慶人身影。農曆過年將至，永慶收到許多新春活動邀請，為了帶給大家最暖心、喜氣的新春活動，永慶不只贊助活動所需帳篷，主動響應許多二手義賣市集、新春揮毫等公益活動，永慶夥伴們化身為活動小幫手，協助里長、社區活動圓滿順利，帶給大家滿滿新年元氣！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋長期力挺各種公益、鄰里以及節日活動，深獲許多里民、地方團體的讚賞，新春連假即將到來，永慶貼心協助鄰里、社區新春活動，與大家一起過好年。未來只要地方有需求，永慶都會全力支援，傳遞永慶人積極主動的精神，促進商圈繁榮，為地方向上發展盡一份心力。