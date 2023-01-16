副總統賴清德面對2024要如何應付兩岸問題？前立委林濁水今天表示，外界認為美國的兩岸政策變很大，但其實美國官方政策沒有改變過，因此我國面臨挑戰跟變局，應該要彈性處理而不是要調整。賴清德要有好的兩岸論述，現在的國安團隊面對之後局勢也要妥善因應，否則與現在的政府各說各話就會互相打架。

民進黨在九合一選舉前力挺「抗中保台」，賴清德日前卻改口「和平保台」，林濁水今天接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，「從抗中保台直接跳到和平保台，那如果共機都來到中央山脈，還只會說和平？所以不要被人嚇壞」。

他認為，賴清德要有好的兩岸論述，且現在的國安團隊面對之後局勢要妥善因應，否則與現在的政府各說各話就會互相打架，賴清德跟總統的國安團隊應該要形成默契，而之前在民進黨檢討報告中提到兩岸論述要調整，這句話應該就是在心驚膽怯之下所流露出來的。

對於台灣該如何在中美兩強角力中自處？林濁水回應，台灣有許多深藍人士，一直鼓吹美國希望打仗、所以台灣將成美國籌碼的說法，「坦白說，我認為美國總統再瘋狂，都不可能希望打仗。」

他解釋，烏俄戰爭美國也沒有出兵，只有軍援，就造成美國國內嚴重的通貨膨脹，對拜登造成非常大的傷害，林濁水反問，「難道美國人很愛自殺嗎？」他建議大家不要受藍營影響，誤以為美國想要利用台灣去搞中國。基本上不要有戰爭是美國政客的最大利益，要用人性常態去理解美國。