參選台南市長「雖敗猶榮」的國民黨謝龍介16日在網路受訪指出，賴清德的黨主席補選投票率在台南市低於全台平均值，不合常理，未來民進黨的主席與總統誰跛腳還各有角力，提醒賴「江湖險惡，小心駛得萬年船」。

謝龍介16日參加網路節目訪問，被問及未來動向還不願鬆口，表明持續深耕與鄉親走在一起，卻無法預測明天的事。

副總統賴清德接任民進黨主席，謝龍介分析，賴清德藉參加補選，在各地舉辦檢討座談會，基層民粹聲浪高漲，等於全面檢討蔡英文，將造成蔡、賴2人裂縫加深。

他指出，賴在黨主席補選投票率創下新低，其中台南市本命區為1成55，還不到全台平均1成7的投票率，加上賴系在民進黨中常會、中執會並未囊括多數，代表黨揆之路將不穩，「後面有好戲可看」。

他認為蔡英文政府過去卡賴最有力的就是蘇貞昌，蘇的離開對賴清德是大利多。若由陳建仁組閣，搭配鄭文燦擔任握有實質權力的副院長，執政團隊背後有影舞者出招，民進黨未來是主席跛腳或總統跛腳？還有一番角力，「賴雖是民進黨的重要指標政治人物，未必就此順遂」。

「江湖險惡，小心駛得萬年船」謝龍介指出，在眾多內閣人選中，潘孟安與賴清德交好，潘若未入閣，可能意味賴與內閣團隊將有一戰。他奉勸賴應與蔡英文化解隔閡，否則會得不償失。

針對國民黨未來總統人選，謝龍介肯定黨揆朱立倫展現的態度，帶領黨打贏選戰卻不居功，相信他有高度智慧，不會躁進。

台灣民眾黨在去年九合一選舉成績平平，謝龍介表示，柯文哲在2024總統選戰一定有角色，國民黨要保留與民眾黨的合作空間，「因為民進黨這頭怪獸很快就會再站起來」。