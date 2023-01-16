千元鈔票上防偽功能。（翻攝畫面）

偽鈔橫行商家屢受害，刑事局提醒防偽口訣「看、摸、轉」。

刑事局表示，不法之徒假藉購物手法以影印偽鈔、玩具鈔、魔術鈔票等混充使用，擾亂金融秩序，近期屢見仿真鈔票流入市面詐騙商家，去年全年度各警察機關破獲行使偽造新臺幣案件共計36件、41人，查扣偽鈔換算新臺幣164萬900元。刑事警察局鑑識科去年累計鑑定仟元玩具鈔的案件12件，張數約1300餘張，且這些案件的鈔券票號均為「HR484268XD」。

針對近期假鈔流入市面情形，彰化縣、雲林縣警察局等單位均已陸續破獲相關案件，警政署今年1月5日責令各警察機關，針對經常行使現金地點，例如年貨大街、各類市場、便利商店、金融機構、檳榔攤及大型賣場等場所執行查察工作，並積極與轄內金融機構及商家業者保持密切聯繫，共同防制不法。

刑事局提醒民眾只要掌握鈔券防偽3口訣要領，即「看一看、摸一摸、轉一轉」，就能辨識鈔券真偽，另法律明定對偽造新臺幣犯罪行為將處以重罰，依《妨害國幣懲治條例》偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依《刑法》中行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑。

刑事警察局鑑識科表示，可藉由下列方法，輕易辨別各種面額鈔券真偽：

一、透光檢視真鈔，可在正面左側看見設計精美的水印（以仟元鈔為例，有「菊花」、「1000」圖樣）；玩具鈔則完全沒有水印圖案。

二、以手指觸摸真鈔，正面右下角及左上角面額字樣，有明顯浮凸感；玩具鈔則為平滑。

三、輕轉真鈔，正面左下角、背面左上角面額字樣會有明顯顏色變化（以仟元鈔為例，面額由「金色」變成「綠色」）；正面條狀光影變化薄膜及背面窗式安全線，會有多重光影變化效果；玩具鈔則完全沒有變化。