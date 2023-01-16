櫃檯買賣中心預計於112年1月31日審議聯寶(6821)上櫃案。

聯寶公司主要從事網通訊號變壓器等磁性元件之研發、生產及銷售，董事長為譚明珠，推薦證券商為康和證券、凱基證券及永豐金證券，申請時資本額2億8000萬元，聯寶公司110年合併營業收入為4億9226萬3000元，稅後盈餘為3146萬7000元，每股盈餘為1.12元；111年前3季合併營業收入為3億9484萬2000元，稅後盈餘為5153萬元，每股盈餘為1.81元。