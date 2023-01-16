桃園市長張善政致贈勞軍款慰勞10個軍事單位，感謝國軍弟兄災害防救與疫情期間的幫忙。（蔡明亘攝）

陸軍第六軍團指揮官葉國輝回贈紀念品。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政說，要在桃園將軍民一家精神發揮到極致。（蔡明亘攝）

農曆春節將至，為關心在地服役的桃園子弟，桃園市長張善政今下午前往陸軍第六軍團指揮部勞軍，致贈勞軍款慰勞10個軍事單位，感謝國軍弟兄災害防救與疫情期間的幫忙。張善政表示，國軍總在最危急時刻給社會重要協助，盼日後在桃園將「軍民一家」的精神發揮到極致。

張善政今赴六軍團指揮部，參訪隊史館後，致贈勞軍款予陸軍第六軍團指揮部、海洋委員會海巡署北部分署、陸軍專科學校、陸軍後勤訓練中心、陸軍機械化步兵第269旅、陸軍第六軍團砲兵第21指揮部、桃園市後備指揮部、陸軍第六軍團53工兵群、憲兵第205指揮部與陸軍第六軍團33化學兵群共10個單位，六軍團也回贈紀念品。

張善政表示，很高興能代表市府慰勞勞苦功高的六軍團與海巡署等單位，他們平時要帶領部隊進行戰備演練，還要照顧民間許多防災演練，自921大地震後，防災納入國軍任務之一，民間許多事都要仰賴國軍弟兄，在最危急的時刻，給社會重要協助，例如疫情期間，國軍也給大眾非常大的幫助，仰賴國軍能量紓解疫情難關。

張善政說，春節將到來，他代表市府與市民對國軍表達敬意，他強調，雖勞軍行程不到半天，但心中對國軍的感念，是無時無刻都懷著感恩的心，因國軍弟兄對社會的協助，是從年頭到年尾。過去他服役時，看到有加菜金都高興不已，退伍後還有機會能到軍中表達謝意，是他非常大的榮幸，未來要在桃園將軍民一家精神發揮到極致。

陸軍第六軍團指揮官葉國輝提到，今天氣雖冷，但聽到張善政一句「軍民同心」心中感到相當溫暖，平時能救災、戰時能打仗是軍隊一直努力的方向，近年防疫、災防等工作，部隊都盡其所能給予適切協助。另在實戰化演練或部隊演訓中，桃市府也給予很大幫助，未來也會和市府互相協調，發揮軍民一家精神，將災防應變做到最好。

桃市府民政局表示，軍事升溫嚴峻之際，六軍團指揮部負責國軍重要的第三作戰區指揮，是保護國土安全堅實戰力，更是防護民眾生命財產安全的主力。國軍平時除保衛國家安全，災害或疫情時也派遣兵力支援地方政府，尤其逢年過節總犧牲與家人團聚時間，堅守崗位，對國軍弟兄致上最高敬意。