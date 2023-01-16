12日晚間民進黨立委高嘉瑜出席民進黨主席補選候選人賴清德「向黨員報告」座談會，卻遭綠營支持者狂嗆「下台」，並比出「倒讚」手勢，同時也有民進黨基層黨員直喊要開除台北市議員王世堅、立委高嘉瑜的黨籍。對此，媒體人韋安今（16）日就分析「高嘉瑜真正的挑戰，其實不是激進黨的人選，而是來自游淑慧這樣藍營女戰神」，引發討論。

韋安今日在臉書上PO出一篇「誰對高嘉瑜的威脅最大？」的文章表示，「深綠為了要拉下高嘉瑜，傳出將力拱基進黨美女醫師吳欣岱選港湖立委，黃珊珊則也可能出來選」，韋安直言，「港湖的立委選戰，勢必成為2024大選的熱點，國民黨想要贏回這一席立委，挑戰相當大。目前看來，較有機會贏的人選，應該是連任市議員的游淑慧」。

韋安更表示，「游淑慧有全國性知名度，戰力也很強。既能守住藍營的基本盤，不怕被黃珊珊來分藍營的票。也能用她年輕和專業的形象，去爭取年輕和中間選票」，最後韋安更強調，「高嘉瑜真正的挑戰，其實不是激進黨的人選，而是來自游淑慧這樣藍營女戰神」。