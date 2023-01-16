大腸癌已連續15年位居國人十大癌症人數榜首，且罹病率有年輕化的趨勢，對此，營養師陳怡婷指出，定期篩檢非常重要，而檢查前3天採取低渣飲食則能減少腸道中的糞便殘渣，提升檢查品質，她也特別分享3日清腸菜單，供民眾參考。

陳怡婷在臉書粉專發文表示，定期大腸癌篩檢很重要，除了糞便潛血檢查以外，越早進行大腸鏡檢查，罹患大腸癌的風險就越低，不過為了減少糞便體積及腸道中的殘渣殘留在大腸黏膜、遮蔽鏡頭視線，在檢查前3天建議採低渣飲食，其中有4大原則須遵守，包括選擇精緻食物，避免高纖、易產氣食物；採用讓食物質地變軟的烹調方式，例如煮、燙、蒸、炒，避免煎、烤、炸；增加水分攝取，防止因纖維攝取不足而便祕；最後要避免乳製品，因為奶類消化後易在腸道留下殘渣。

陳怡婷指出，低渣飲食在主食類的選擇上須避開高纖澱粉；豆魚蛋肉類可吃嫩豆腐、瘦肉、魚肉、蒸蛋、炒蛋；乳製品以無乳糖的營養品為主；蔬果類要選少纖維的蔬菜及水果；各種液態食用油不拘，但是禁止吃堅果種子；點心及飲料方面可吃海綿蛋糕、運動飲料、蜂蜜水、茶飲等。

陳怡婷提醒，低渣飲食應避免刺激性調味料，如辣椒、大蒜、胡椒等，油膩、調味重的湯品也不要；除了大腸鏡檢查之外，低渣飲食在臨床上適用的對象還有腸道手術、腸阻塞、腹瀉、憩室炎、結腸炎等。

最後，陳怡婷也分享3日低渣飲食的清腸菜單供民眾參考：

▍第1日

早餐：里肌肉吐司（去邊白吐司2片、里肌肉1片）、黑咖啡

午餐：乾拌麵、豆腐蛋花湯

晚餐：白飯、清蒸鱈魚、豆乾炒雞絲、木瓜

點心：海綿蛋糕、綠茶

▍第2日

早餐：鯛魚粥

午餐：蛤蠣雞湯麵線

晚餐：白飯、滷棒棒腿、蒸蛋、西瓜

點心：原味蘇打餅乾、蜂蜜水

▍第3日

早餐：白饅頭、清豆漿

午餐：白飯、清蒸鱸魚、炒肉絲、味增蛋花湯

晚餐：雞蓉粥、香蕉

點心：蒸蛋糕、紅茶