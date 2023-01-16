國泰金(2882)旗下國泰證券透過調查發現，客戶普遍對於「彈性調整扣款金額」有高度需求，為讓投資人更靈活布局，國泰證券推出業界首創的全新功能「台股定期定額智慧加減碼」。以股價的季均價做為智慧加減碼條件基準點，投資人只需要在國泰證券App定期投資專區進行事前設定，當所申購的台股定期定額投資標的下跌或上漲幅度超過季均價時，即可依客戶原先設定好的申購金額調整，讓台股定期定額變得更靈活。

國泰證券認為，全球市場波動劇烈，行情詭譎多變，為投資增添諸多不確定因素，建議投資人透過定期定額紀律投資進行長期布局，能有效分散投資風險，即便短線遭遇逆風，隨著景氣循環回復，長時間持股成本會趨近長期平均價位。當定期定額有效結合智慧加減碼策略時，等同於將投資策略做高效率執行，長期下來將有助資產穩健成長。

此外，當定期定額投資成整張股票後，不僅能成為股票包租公(婆)，將股票出借賺取被動收入，還能透過券商不限用途借貸款項，協助有小錢急用的客戶不需求人。

國泰證券自2017年起提供台股定期定額服務，目前提供90檔個股及98檔ETF做為台股定期定額日日扣的標的，截至2022年底、近6年期間，國泰證券有超過28萬名客戶進行台股定期定額投資，總申購金額超過400億元，在國內券商台股定期定額市占率近4成。