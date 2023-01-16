近日，印尼最大網路新創業者GoTo股價開始有反彈跡象，美系外資摩根士丹利也加入此波看多行列，上修GoTo投資評等。GoTo似乎已到底部，風險應也合理反應在目前價位上。

摩根士丹利指出，GoTo這過去大半年期間股價一直走下坡，讓本益比愈來愈低，也反應出GoTo的營收與獲利風險。若用本益成長比來看，GoTo從2021年到2024年預估，每年營收成長率可望達68%，同業僅42%，故股價出現溢價是理所當然的。

將GoTo從減碼上調至中立的摩根士丹利表示，GoTo商業位置有利於掌握數位消費者持續的結構性成長，還有後疫情時代的周期性復甦。2022年4月，GoTo高調掛牌後，6月股價曾達高峰400印尼盾，現在跌到100左右，大幅下修75%。

摩根士丹利估算，GoTo在2023年股價營收比為4.3倍，其它同業約3.5倍，若把印尼網路產業稀有性因素考慮進去，GoTo享有較高倍數也是合理的。不過，摩根士丹利將GoTo目標價下修41%，至110印尼盾，理由是市場競爭激烈，加上領導地位不明確，大量燒錢狀況可能還會一直持續到2025年。

經過連續下修，與同業之間溢價空間明顯縮小後，GoTo股價似乎更具吸引力。上個月，瑞銀UBS以及印尼BNI也不約而同上修GoTo投資評等。為了增加競爭力以及防範全球經濟成長趨緩，GoTo祭出很多政策，包括精簡人力與拋售資產等。