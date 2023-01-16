義大利企業日前發現，當競爭變成全球化之時，之前「小而美」的口號已經無法適用。在私募基金的推動下，這些奢侈品產業的供應商紛紛尋求團結。

根據諮詢公司貝恩(Bain)的數據，憑藉精緻手工藝的傳統，義大利擁有數千家小型的手工製造商，它們有些為LV製造頂級的皮包，他們占全球奢侈品服裝和皮件配件產量的約50%至55%，而歐洲其它地區的製造商占比僅20~25%。

這些企業大多數為家族企業，規模較小、較保守，往往難以滿足他們所服務的大型奢侈品牌不斷變化之需求。

為因應消費者不斷成長的需求，以及確保準時交貨，奢侈品牌大廠紛紛尋求與這些義大利供應夥伴建立更緊密關係，而供應商也需要更大筆的投資，來追蹤它們所需原物料來源，並建立適當的數位能力。

私募基金也採取了買進的策略。

一家位於托斯卡尼(Tuscany)的製造商老闆Nicola Giuntini說：「奢侈品的成長快速，我們的客戶(奢侈品牌)希望我們與他們一起成長」。Giuntini的客戶包括了Celine、Burberry等，為它們生產外套和夾克。

Giuntini將公司賣給Burberry前執行長的一家投資公司，以及兩家義大利投資公司。Giuntini說：「透過共同努力，我們能夠保證穩定的生產水準，並承接成本較高的計畫」。

私募公司在義大利時裝業的發展過程中擁有極大話語權。根據KPMG研究顯示，在過去10年的交易中，包括Moncler收購，私募基金就占了40%。

特別是在經歷新冠疫情和供應鏈中斷之後，這些義大利傳統企業主相信，讓外部人士進入公司的時機已經到來。

義大利的Gruppo Florence現在手下有22家企業，包括Giuntini的公司，營收總額超過5億歐元，計畫先達到30家，再考慮進行IPO。