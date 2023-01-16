半導體客戶設備需求延續，迅得機械(6438)第1季營運可望比去年同期好，迅得機械總經理王年清表示，雖然載板設備需求高峰已過，但半導體設備訂單滿到第3季沒問題，全年營運還是朝成長方向。

全球通膨升息腳步未歇，衝擊終端消費，半導體及載板產業因應市況謹慎評估擴產腳步，連帶影響設備廠營運，不過迅得機械受惠於半導體設備需求持續成長，今年營運不看淡。

迅得機械2022年12月合併營收為5.36億元，年增24.8%，累計2022年合併營收為57.61億元，年增17.45%。

展望第1季，王年清表示，第1季除了工作天數差異，整體產能延續去年第3季及第4季狀況，單季營運會比去年同期好。

王年清指出，雖然載板設備需求高峰已過，預估今年載板設備營收與去年持平，但半導體設備訂單還不錯，訂單滿到第3季沒問題，今年營運還是朝成長方向。

為因應半導體客戶訂單需求，迅得機械將於今年啟動擴建新廠，總投資金額約15億元到18億元，預計2024年底完工，新廠完工後預計可增加15%產能。