春節即將到來，不少人準備好返鄉過年，命理師林霖在臉書粉專分享春節10大禁忌，指出春節當中「除夕」與「年節」是重要的日子，從古至今民俗禮儀上也有不少的禁忌，包括忌打破碗盤，意味著今年會有破運，如不慎打破可趕緊唸歲歲平安，來化凶為吉。

【春節10大禁忌】

1、初一（22日）早餐要吃乾飯：

吃乾飯，代表一年家裡吃的豐富、大進財之意。

2、忌灑水、大掃除、掃地：

掃地會把家裡的財富和福氣都掃掉，垃圾要放到初五（26日）後送窮為止，表示財庫將豐盛一整年。

3、忌討債及借人錢財：

如春節期間討債與借錢，代表接下來的一整年為錢苦惱。

4、禁洗衣物：

洗衣會將整年的財運與財富一起洗光光，到了初三（24日）後才可以洗滌，以免得罪水神。

5、忌殺生、動剪刀：

意味著兇與破之事，俗話說：「 初一（22日）動了剪刀，口舌是非全難免。」

6、忌打破碗盤：

意味著今年會有破運，如不慎打破碗盤，要趕緊唸碎碎（ 歲歲 ）平安 ，以化凶為吉。

7、忌向睡在床上的長輩拜年：

如做此事，會使長輩整年臥病在床。

8、忌直呼姓名催人起床：

初一（22日）千萬不能直呼別人姓名催起床，這樣代表被叫的人一整年都要被催促做事。

9、忌帶孝之人來拜年：

如父母亡故尚未出殯，或未滿百日，以及尚在做月子期間的產婦，均不宜前往寺廟上香，或到親戚朋友家中拜年，易帶來意外災厄。

10、忌打小孩、打架、罵人：

代表歹采頭（壞的預兆）易引來小人官非。

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