船舶代理商Tribeca表示，從烏克蘭駛往土耳其的貨船MKK 1今天在土耳其博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）擱淺，海峽交通中斷，但據報並無船舶受損或漏油的情形。
路透社報導，海岸巡防當局則表示，已派數艘拖船等船舶協助MKK 1脫淺。
電視畫面顯示，貨船在博斯普魯斯海峽亞洲側的海岸線附近擱淺。船上載有1萬3000公噸的豌豆。
Tribeca表示，這艘懸掛帛琉國旗的普通貨船今晨向南航行時，在海峽北端的阿卡布努（Acarburnu）擱淺，據報並無船舶受損或漏油的情形。
位於伊斯坦堡的聯合協調中心（Joint Coordination Centre，JCC）上週末表示，MKK 1從烏克蘭皮夫登尼（Pivdennyi）啟航，目的地是土耳其地中海沿岸的麥新港（Mersin）。
聯合協調中心負責執行俄羅斯入侵烏克蘭後、聯合國（UN）斡旋達成的黑海穀物出口協議。
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