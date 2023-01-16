洪一中返回故鄉高雄成為台鋼雄鷹隊史首位總教練，對於是否是生涯最後一站他看得很開，「現在沒想過會做多久，就是盡力做，現在狀況跟十多年前為了生活壓力不太一樣，在台鋼能做多久我不知道，就是盡量保持活力，能做多久就多久。」

洪一中執教生涯累積991勝，帶隊打下過7座總冠軍，是中職最多勝教頭，去年他因戰績不佳轉任顧問職，年底與富邦悍將合約期滿、恢復自由身，現在確定回到故鄉高雄執教。

「離開高雄12年，但還是有很多記憶都在高雄，現在十分渴望能夠再回去。」洪一中坦言，沒想到自己的加盟記者會會如此盛大，令他有些受寵若驚。他十分感謝台鋼集團、會長謝裕民、董事長王炯棻願意給機會，也謝謝球迷這一年來沒有忘記他。

現年61歲的洪一中也坦言台鋼可能是職涯最後一分工作，但他對此十分淡然，跟十多年前為了生活壓力、求份工作的心態大不同，現在是自己心中有些目標想要達成，與生活壓力不一樣，對於挑戰千勝里程碑他也抱持同樣態度。

洪一中有些感性的說：「沒想過現在又有機會，這就是人生，每分鐘都在變化。我還能在球場代表著幸福，很多人都期望能在球場工作，現在我就是珍惜每一天，看能不能幫助年輕球員，讓他們趕快有好成績。」他也提到，希望能夠打造一支有紀律的球隊，更希望這支球隊能成為南部球迷、高雄市民的驕傲。