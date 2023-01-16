史上最大宗12億大麻園共犯就逮，農業專家、製毒師傅合作專業化生產。★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

刑事局去年9月底與桃園市警龍潭分局共同偵破吳姓等8人涉嫌製造種植大麻田，現場查扣大麻活株4218株、大麻酊4罐、大麻成品及半成品毛重15.7公斤等證物，號稱史上查獲最大宗大麻案，8名犯嫌羈押禁見。刑事局近日溯源追查在逃的製毒師傅，拘提朱、于姓2名大麻製毒師傅，及李姓共犯計3人到案。

警方調查，68歲吳姓主嫌曾加入松聯幫擔任堂主及中常委，綽號「荔枝」。吳自2021年起夥同李姓共犯籌畫種植大麻園，並招攬具有專業化工及植物知識背景之朱、于2人，教導吳姓主嫌以精準的土壤種類、肥料比例、光照亮度等條件大量植栽。

檢警去年9月在桃園龍潭破獲史上最大宗大麻園。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

檢警去年9月在桃園龍潭破獲史上最大宗大麻園。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

朱甚至引進美國加州大麻場專業種植技術，由朱翻譯英文版種植大麻筆記給吳姓主嫌，李姓共犯再前往購置種植大麻所需設備材料，經吳嫌等人以「扦插法」專業種植，大規模並快速地將大麻幼苗培育至4000多株大麻。

龍潭分局去年接獲線報，指陸軍601旅營區旁農地，有人疑似種植大麻，警方報請檢方指揮偵辦，經長期蒐證，確認吳等人私種大麻，現場逮捕吳、柯2名具松聯幫身分男子和6名外籍逃逸移工。該大麻園面積多達一甲，大麻株多達4218株，史上查獲最多，黑市價恐高達新台幣12億元。桃園地檢署去年11月依製造二級毒品罪起訴，如今刑事局再追出製毒共犯，徹底斬斷毒品製造供應鏈。

刑事局指出，本案破獲台灣史上最大宗大麻種植案，並成功向上溯源緝獲幕後松聯幫眾及製毒師到案，即時攔阻大批毒品流入市面，更遏止幫派利用製毒師繼續栽種，有效維護治安。刑事警察局表示，嚴打黑幫組織及毒品犯罪的決心絕不妥協，將持續溯源斷根，斬斷黑幫不法金脈，讓黑幫犯罪無所遁形。

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