學習藝術是否會改變大腦結構？不同藝術型態的學習是否會特異化腦部的結構？陽明交大團隊發現，不同音樂型態的學習與訓練，可分別強化不同功能的大腦神經網路，這提供了藝術治療與與音樂治療的神經科學基礎。

這項研究是陽明交大生物科技學系講座教授謝仁俊與腦科學研究所教授陳麗芬的團隊所進行，相關研究成果刊登在1月的《人腦圖譜》期刊封面。台灣科技媒體中心今天邀研究團隊於線上記者會分享研究成果。

團隊以95位20至40歲國內藝術相關大學的大學生或畢業生為研究對象，其中中35位聲樂家、27位鋼琴家，以及33位非音樂專業背景的大學生，分析他們大腦「擴散磁振造影（DWI）」影像，以觀察他們大腦神經結構的變化。

研究發現，鋼琴家和聲樂家的大腦中，與情緒相關區域（例如杏仁核）的連結，較一般非音樂家更多，顯示了長期的特定音樂訓練會加強大腦中以經驗為基礎的白質神經網絡連結。研究也顯示聲樂家與鋼琴家，左側杏仁核和其他腦區之間有較強的內部整合連結。

研究發現與非音樂訓練者相較，聲樂家左半腦的網絡密度較高，且研究結果顯示這個密度高是因為左半腦內的個別區域之間，與大腦功能分隔、多感官整合等網絡的相互連結加強了。

但和鋼琴家相較，聲樂家的左半腦連結密度較高而右半腦的連結效率較低，有可能是因為歌唱比鋼琴需要更多語言處理（語言處理的兩個重要腦區在左半腦）。

這篇論文第一作者陽明交大腦科學研究所博士候選人鄭吏凱提到，鋼琴家和聲樂家的差別，可能是在於鋼琴需要精確的手指控制，而歌唱需要發音咬字的肌肉。聲樂訓練可能因為需要求音準，需要技巧去控制和偵測錯誤音準，所以塑造出和調控音準有關的腦迴路結構。

謝仁俊則說，本研究證實不同音樂型態的學習與訓練，可分別強化不同功能的神經網絡，研究發現除了提供藝術人才專業教育與訓練的神經科學基礎之外，更提供對神經損傷或精神心理創傷的病人，施予藝術治療與音樂治療（藝術處方）的神經科學基礎。