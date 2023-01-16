苗栗副縣長鄧桂菊16日前往後備指揮部慰問苗栗縣26個國軍部隊官兵，在春節期間犧牲假期堅守崗位保家衛國的辛勞，並致贈加菜金賀年。

鄧桂菊今天與縣議會秘書曾志文、軍人服務站長房明德、青溪總會指導委員劉增坤、苗縣後備顧問團長徐怡玲等人至後備指揮部慰問苗縣各軍事單位，指揮官蘇國棟帶領官兵歡迎勞軍團，並獻花致意。

勞軍活動由副縣長鄧桂菊、縣議會秘書曾志文、青溪總會指導委員劉增坤、顧問團長徐怡玲分別致贈國軍部隊加菜金，共計26個軍事單位總共頒發加菜金51萬5千元，祝賀國軍官兵新年快樂。

鄧桂菊指出，在春節期間闔家團聚之際，各軍事單位官兵却須犧牲假期，堅守崗位擔負保家衛國的重任，讓民眾能夠安心快樂的過年，因此，在過年前與 勞軍團致贈春節加菜金慰勞國軍官兵的辛勞，並表達感謝之意。

鄧桂菊說，國軍官兵不只平日做好戰備，亦須支援各項救災工作，當發生重大事故時，都站在第1線奮力協助搶救災害，展現犧牲奉獻、軍民一家的精神，希望在已建立的合作基礎上，更凝聚「軍愛民、民敬軍」的深厚情誼。

今天慰勞的國軍部隊包括步兵302旅、陸軍教育訓練暨準則發展指軍部、陸軍第3地區支援指揮部、陸軍步兵第249旅、249旅步1營、249旅旅部連、249旅通信連、陸軍第3地區支援指揮部衛生營2連、海軍海洋監偵指揮部第1中隊火炎山雷達站、海軍陸戰隊防空警衛群基地火炎山警衛5連。

以及海軍海洋監偵指揮部機動雷達偵搜中隊、海軍海洋監偵指揮部第1中隊小雪山雷達站、海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛二營小雪山警衛5連、空軍戰術管制聯隊偵蒐預警中心、空軍第2雷達中隊、空軍防空791旅643營。

還有空軍防空791旅643營第1連、空軍防空791旅643營本部連、苗栗後備指揮部、北部地區後備部隊第1訓練中心、北部地區後備部隊第1訓練中心勤務隊、苗栗憲兵隊、中部分署第3岸巡隊、海巡署偵防分署苗栗查緝隊、北區指管防護中隊新苗作業隊、國防部軍事安全總隊北部地區工作站新竹工作組。