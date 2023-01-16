台東縣警察局於16日舉行新、卸任局長交接典禮，副縣長王志輝代表縣長饒慶鈴布達，他期勉新任局長陳錦坤發揮所長，持續維護台東的治安環境，提升縣民的安全與保障。

交接典禮於今日下午3時整在警察局2樓大禮堂舉行，內政部警政署警政委員黃勢清監交，由王志輝主持新卸、任局長印信交接及新任局長陳錦坤宣誓，多位議員、地方各級民意代表、情治單位及政府機關等首長、退休警察及所屬員警代表等觀禮。

新任局長陳錦坤為中央警察大學51期畢業，歷任高雄市政府警察局楠梓分局分局長、桃園市政府警察局八德分局分局長及中壢分局分局長等職務，此次由內政部警政署民防指揮管制所所長調任。

王志輝提到，台東在2022年《遠見》縣市總體競爭力調查中，不僅治安成績名列前茅，刑事案件發生率、竊盜案發生率均低於多數縣市，其中竊盜案發生率更是全國最低，因此屢獲警政署各項工作評比佳績。

王志輝肯定卸任局長葉超鴻過去1年多來對警政工作的辛勞付出，帶領團隊屢獲佳績，祝福他到任新職，更上一層樓，也期勉新任局長陳錦坤發揮所長，持續維護台東治安環境。