春節屏東雙層巴士遊，美景燈飾將一覽無遺。(屏縣府提供)

屏東縣政府春節期間推出多項活動，除熱帶農業博覽會、持續點燈中的四重溪溫泉季，今年雙層巴士特別換上新裝，於1月23日大年初二開始帶領各地民眾，體驗185縣道沿山風光美景。

此外，初二至初四夜間，也能在屏東燈節搭乘免費限定的雙層巴士，日夜接力行駛，讓民眾白天看美景、晚上逛燈區，搭雙層巴士暢遊屏東。

屏東縣長周春米表示，185雙層巴士去年3月首航，因為能用獨特的旅遊視角將動人沿山風光盡收眼底，一推出就大受好評、班班客滿；為回應民眾熱烈的期待，今年特別換上新裝，並提早在春節期間開始行駛。

周春米指出，從1月23日(大年初二)至5月14日(母親節)期間，每逢假日及國定假日行駛，推出南、北兩條路線供民眾選擇，「北線」參觀屏東智慧農業學校、逛農夫小學市集；「南線」到訪銘泉農場、屏東咖啡園區、萬金教堂、林後四林平地森林園區、屏東可可園區，都可以暢遊185沿線各景點。

今年擴大結合周邊商家，憑訂票紀錄即可獲得多項優惠券，帶領旅客進入部落、社區享用在地美食，帶動185縣道觀光產業人潮。

屏東縣政府交通旅遊處表示，春節大年初二至初四期間，除了白天可以在185縣道搭乘雙層巴士，晚上在屏東燈節也特別推出限定免費的雙層巴士供民眾搭乘，於1月23日(初二)至25日(初四)期間限定，每日3班次。

從屏東車站星空廣場發車，沿途行經復興公園、縣民公園及勝利星村三大燈區，民眾可以用不同的視角，一次飽覽屏東的美，感受滿滿的燈節氛圍。詳細資訊可至高雄客運官網查詢。