日統客運（見圖）停駛國道4路線，交通部表示已協調統聯客運接續服務。（張朝欣攝）

日統客運16日突然在公司網站公告停駛4條國道路線，停駛後日統已無國道旅運，僅剩雲林縣內2條一般公路線，日統董事長林義風表示經營26年，要停駛任何路線都很不捨，他很難過但困境實在是一言難盡；交通部公路總局嘉義區監理所則強調日統4條國道客運路線，已協調由統聯客運公司無縫接軌，服務不中斷。

日統客運16日聲明，即日起停止7005中正大學至台北國道路線，2月1日起停止7000斗六至台北、7001北港至台北、7002四湖至台北3條國道路線。但為了繼續服務縣內鄉親乘客，將維持7011、7012這2條路線，繼續在雲林縣內運行，未來日統公司也將在雲林整備轉型，持續發展。

日統停駛消息傳出，引發許多雲林縣民關注討論，因為雲林有不少老人家覺得搭高鐵比較貴，他們不趕時間，習慣搭乘日統北上，聽到日統不開了，跳腳說雲林偏鄉交通本來就不方便，若沒有日統，以後要去台北看孩子、孫子就更加困難了，政府一定要想辦法。

雲林縣長張麗善表示，日統客運因高鐵開通後客源分散，年輕族群搭乘習慣改變等大環境影響，經營日益艱困，但若沒有日統國道路線，雲林人便少了1個選擇。除了日統客運，大家也很擔心台西客運的經營情況，客運業者們服務很多鄉親，但沒有人想作虧本生意，希望中央能出面協調幫忙。

嘉義區監理所所長黃萬益說，日統客運經營的國道客運路線，主要服務斗六、北港、四湖、民雄等地區民眾往返台北，日前已提出路線停駛，7005路線16日起由統聯客運無縫接軌接續服務，維持原路線、原站位行駛不中斷。7000、7001、7002共3條路線2月1日起，亦將由統聯客運接手，乘車資訊後續將在沿線各站及統聯客運網站公告。