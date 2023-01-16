台中東區振興路、東光園道口15日晚間發生2死傷肇逃車禍，檢警16日下午到台中市生命禮儀所崇德館進行相驗，死者葉男、連女家屬到場悲痛認屍，無駕、逆向又肇逃的劉姓男子原本被警車帶到館內要進行複訊，唯因葉男女兒10多名友人聞訊到場想質問他「為何要逆向？當時是要做什麼？」警方為防有人滋事，未讓張男下車又原車載往地檢署。

台中市東區振興路15日晚間發生1起重大肇逃車禍，47歲劉姓男子駕駛自小客車，行經案發路口時疑似逆向、高速闖紅燈，攔腰撞上2輛機車後即棄車逃逸，造成66歲葉男及37歲的連女傷重不治，另外傷者則為38歲連女也受到開放性骨折。

檢方16日下午進行相驗，和葉男相依為命的女兒，以及連女的哥哥都到場，家屬悲痛不語，唯葉男女兒男姓友人聞訊和十多名朋友守在法醫室外，他們表示，葉伯伯人很好，昨晚其在北部醫院實習的女兒聽聞惡耗，哭著打電話告訴他們「爸爸被撞，走了！」還說，葉女和父相依為命父女感情相當好，本來一群人也相約待過年要到葉家一聚，如今都來不及了。

其中一人更表示，他們聽聞嫌犯會到場，想要當面問他為什麼要逆向？當時是要趕去做什麼？