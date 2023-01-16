當時船員們在輪船中待援。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

隨之輪船沉沒，船員們均落海。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

直升機用吊掛救援，將船員們救起。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

船員們獲救後，台籍代理船長失溫送醫，其餘船員將交由航警安置。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日蒙古籍貨輪「SUNSHINE」位於高雄港西南方約90浬海上作業時，船底突破洞進水傾斜，台灣籍代理船長向國家搜救中心求助並下令棄船逃生，國搜中心出動空勤總隊重型黑鷹直升機、海巡署嘉義艦前往救援。到現場救援時，船隻也隨之滅頂，船員們均落海，險遭浪捲走，所幸利用吊掛將人救回，目前台灣籍代理失溫送醫，其餘其餘船員交由航警安置接續處理。

蒙古籍貨輪船名SUNSHINE今日上午船底破洞，造成船體進水傾斜，台灣籍代理船長向國搜中心求救，國搜中心獲報，於上午7時1分許出動海巡署艦隊分署嘉義艦以及上午8時10分許派遣空勤總隊高雄駐地的海豚直升機、重型黑鷹直升機前往救援。

現場雲浪高5-6級、陣風30浬，海象極為不穩定，從黑鷹直升機上搜救畫面可看出，當直升機發現8名船員在貨輪中央，並正進行救援時，貨輪卻進水過多，後沉入海中，船員們也落入海面上，險些遭浪花捲走，場面一度驚險，令機上人員直呼「下去了！」

所幸在嘉義艦標示船員落海位置之下，空勤總隊開始吊掛救援，海豚直升機吊掛作業於上午10時10分許，吊掛2名船員後脫離，而後續重型黑鷹直升機交接救援任務，將於其餘6名船員吊掛救起，機組於上午10時25分許脫離目標區返回小港機場，順利將8名船員救起。

空勤總隊表示，海豚直升機上午11時許於小港機場落地、重型黑鷹直升機於上午11時13分許於小港落地完成。而台籍代理船長因有失溫現象，由救護車先行實施後送就醫，其餘船員交由航警安置接續處理。