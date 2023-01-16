在過去的兩年間，全球頂級富豪變得更加富有，其累積財富的速度也遠遠超出其他人。根據樂施會（Oxfam）周日發布的年度「不平等」報告，在過去兩年間，全球財富排名前1%的人，其新增加的財富幾乎是其他人的兩倍。

報告指出，這些超級富豪的財富暴增26兆美元，而其他99%的人總計資產只增加16兆美元。數據亦顯示在這場大流行病期間，這些超級富豪累積財富的速度加快許多。

與此同時，許多沒那麼幸運的人則陷入掙扎，全球約17億名勞動者生活在通膨率超過薪資增長的國家。在全球貧困人口於2020年暴增後，減貧工作可能已在去年陷入停滯。

國際樂施會執行董事Gabriela Bucher表示，當普通人每天都在為五斗米折腰時，超級富豪們卻得到了連他們作夢都想不到的財富。隨著2020年代才剛過了兩年，這個十年將成為全球頂級富豪們迄今最好的黃金十年。

儘管這些全球億萬富豪的財富在過去一年來有些回落，但他們還是比疫情剛爆發時富有許多。據樂施會的調查報告，這些頂級富豪的淨資產總計為11.9兆美元，雖然比2021年底減少近2兆美元，但仍遠高於2020年3月的8.6兆美元。

美國樂施會經濟正義部門主任Nabil Ahmed表示，富人們受惠於三大趨勢。在新冠疫情開爆發時，全球政府、尤其是富裕國家的政府向國內經濟挹注數兆美元救命錢，結果促使股票等資產價值飆升。最終這麼多的新資金都流向了超級富豪們，因為他們最能搭上股市飆漲和資產榮景的順風車，然後又缺乏公平的稅負。

這幾年來許多企業都經營的不錯，也有助於富豪們積累財富。樂施會表示，由於通膨導致價格飆漲，約95家食品與能源公司的獲利在2022年暴增一倍以上，而這些錢大部分都流向了股東的口袋。

此外，勞權放寬的長期趨勢與市場越來越集中，也在加劇這個不平等的現象。為了解決這個日益嚴重的問題，樂施會呼籲各國政府向這些超級富豪們加稅，並建議引進一次性的財富稅和暴利稅以終結從全球危機牟取暴利的行為，以及對於排名前1%的富豪，將其應繳納的稅，永久提高到至少占他們從勞動力與資本市場賺取之收入的60%。

Ahmed表示，我們確實正面臨著財富集中的極端危機，遏制極端不平等的先決條件是對超級富豪們課稅。

但實際上這並不容易，大約11個國家在這場大流行病期間反而對富人減稅。在美國，儘管民主黨在過去兩年掌控參眾兩院和白宮，但提高富人稅的計畫仍在2021年的國會攻防中以失敗收場。