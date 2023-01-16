受到日圓再度彈升影響，出口類股表現疲弱，日股16日因此走低。日經指數收25,822.32點，跌297.2點或1.14%，失守2萬6整數關卡。東證收1,886.31點，跌16.77點或0.88%。

市場押注日本央行兩天後可能會調高現行政策利率，買盤大量挹注下，配合技術線型走高，日圓兌美元匯價，16日盤中再度又升到7個月左右高點，目前在127.21到128.39間游走。

日圓走強的受害者，首當其衝是以出口為導向的日企，像是汽車類股疲弱，日產跌1.69%，鈴木也跌1.63%。快時尚成衣大廠迅銷跌1.96%，索尼也跌0.41%。

日本央行表定18日公布最新政策利率，在經過上個月，出其不意改變當地公債殖利率一如既往的曲線控制之後，外界現在也改弦易轍，幾乎不再認為日本還是會維持現有超寬鬆政策，表示有可能將走向正常化。

分析師認為，市場的反應太超過。基於日本央行政策趨向正常化為由，買入銀行類股以及賣出日經指數期貨的操作方式是對的。問題是，日本央行不太可能會把政策正常化。同時，預估日經指數3月底時，可望來到26,500點。

衛采逆勢上漲2.06%，因已向日本政府遞件，希望能拿到阿茲海默症治療用藥lecanemab，在當地正式上市許可。