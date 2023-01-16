東元（1504）今天與鑫盈能源簽署股權收購合約，由東元子公司安能綠電收購鑫盈能源旗下台澎能源科技100％股權，以加速擴大東元在太陽能發電案場的市占率。東元集團董事長邱純枝表示，著眼於電業自由化之後，光、儲結合會是市場發展趨勢，東元將逐步建立規模化電廠管理、電力調度等能源管理能力，此次藉由太陽能案場的投資與建置，結合東元原有的儲能與能源管理系統，奠定未來參與電業營運市場的基礎、佈局龐大商機。

台澎能源科技目前已完成太陽能案場掛表約2MW，並取得台中市綠能屋頂標案、高雄市警局屋頂太陽能標案、澎湖校園屋頂太陽能標案等，正陸續施工中，母公司鑫盈能源董事長徐嘉男指出，預期2023年底前，台澎能源將完成10-15MW的太陽能案場建置，有助於東元集團加速在太陽能案場的統包工程與建置的市占率；鑫盈能源也期待未來與東元發展再生能源領域的各種合作可能性。

東元以2030年為目標，設定10年減排50％，近年來積極布局綠電市場，不僅完成集團亞洲地區太陽能設施建置全線發電，大幅提高了自家工廠再生能源用電比例；也在2022年取得台電最大的儲能案場（60MW龍潭儲能系統）統包工程，投入台電廣設儲能系統和分散電網韌性計畫；並以機電設備製造能力，開發氣體高壓絕緣開關設備(GIS)、電網數位化設備等電力相關重要設備。

東元表示，此次收購台澎能源，將有利於擴大自有案場，作為策略開發產品的場域驗證，並快速建立實績，最終達到電業自由化後，具備儲能、能源管理、和電廠管理運營能力。

鑫盈能源累計完工併聯掛表太陽光電案場數超過500座，裝置發電量逾35MWp。鑫盈能源以天災零出險紀錄及執行成效廣受民間、公有單位好評。