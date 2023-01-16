新竹市國小奧林匹亞科學競賽16日登場，今年計有28校45隊268位選手同場競賽。（陳育賢攝）

新竹市國小奧林匹亞科學競賽16日登場，今年計有28校45隊268位選手同場競賽，賽事分為科學創意組8隊及科學遊戲組37隊，學生除了要比創作還要挑戰團隊合作能力，並依各種狀況隨機應變，希望增進學生對科學的敏感度及研發的能力。

市長高虹安指出，讓學生動手做是創客的精神，藉由實作過程驗證理論，並透過實作強化理論學習，12年國教強調素養導向教學，未來必是跨域整合的世代，透過素養教學的引導以及跨域活動的辦理，將更深化科學教育的探究與實踐。

教育處長童鳳嬌表示，此次競賽結合綠能議題，將永續環保概念結合競賽題目，不僅能培養珍惜愛物的價值觀，更透過闖關設計，訓練團隊合作能力。

新竹市長年致力於推廣科普教育，透過每年辦理國小及國中奧林匹亞科學競賽，將科學融入生活當中，讓孩子能透過實作，將所學知識活用於生活中。

教育處指出，此屆比賽由青草湖國小與清華大學數理教育研究所、敏實科技大學智慧製造工程系共同辦理，「動手玩科學」是競賽核心主軸，透過發現問題、思考解決策略過程，深化學生科學素養及團隊合作精神，培養創意發想及理論應用的能力。

青草湖國小校長周雯娟表示，這次的科學創意組主題是「綠能家園」，期待學生能跳脫舊有窠臼及框架發揮創意，並透過綠能議題，培養永續生態的素養。

青草湖國小5年級學生許甯淵說，每個遊戲關卡都好特別，且充滿創意與驚喜，印象最深刻的是「新竹科技101，搭建101高塔」，將A4紙張任意剪裁後，看誰能疊出最高的高塔，且過程中不可使用任何黏膠或支撐物，必須站立30秒以上，有趣又富科學智慧挑戰。

青草湖國小主任賴香君表示，這個關卡需要運用立體圖形面積，以及重心位置的估算與平衡角度的掌控才能順利完成，讓學生體驗日常生活中的科學原理。

教育處同時指出，由敏實科大設計的科學遊戲組共有8個關卡，第1至第5關有「不倒翁」、「搭建101高塔」、「酸、鹼顏色秀」、「以杯取珠」、「反重力懸浮」，6至8關為驚喜關，參賽選手現場才會知道闖關內容，每項關卡各有特色，設計發想為日常生活常見的自然原理。