金門縣警局新舊任局長交接典禮，由縣長陳福海(左2)主持布達。(于家麒攝)

與會貴賓於金門縣警局新舊任局長布達交接典禮後，齊聚於門口合影留念。(于家麒攝)

金門縣警察局今(16)日下午在該局4樓視聽室舉行新舊任局長交接典禮，由縣長陳福海主持布達，內政部警政署警政委員林國清監交印信，新任局長盧廷彰接下印信後正式走馬上任，維護金門地區治安的重責大任自此一肩挑起。

新任縣警局長盧廷彰為民國52年生，中央警察大學50期外事警察系畢業，且具有美國奧克拉荷馬市立大學綜合法律學類碩士及東吳大學法律學系碩士學位，歷任臺中市政府警察局和平分局、清水分局、第六分局、第五分局分局長、航空警察局主任秘書、保安警察第四總隊副總隊長及內政部警政署交通組組長等重要職務，職務歷練完整豐富。

主持交接典禮的金門縣長陳福海表示，感謝卸任的廖高江局長在地區服務期間，屢破多項重大刑事案件，在維護治安、交通及各項警政業務推展有具體成效，也因此獲內政部警政署拔擢出任該署勤務指揮中心主任，相信以他的工作能力，未來一定可以勝任新職。

陳福海也指出，新任局長盧廷彰擁有豐富的學經歷、各項專才及優異的溝通協調能力，期許領導全體警察同仁全心全力投入低區的治安、交通維護及為民服務工作，追求創新與效率的共識文化，並符合「勤政、親民、少說、多做」及「寧靜革新」的理念，攜手合作共創美好金門的未來。

警政委員林國清也在致詞中表示，新舊任局長能力均受各級長官的肯定，職務歷練也都相當豐富，更對於渠等能榮膺新職，表達誠摯的祝賀之意，並提醒同仁警察工作動見觀瞻，一旦發生違法違紀情事，勢必損害警察專業形象，枉費全體同仁長年努力累積的成果，重申同仁務必遵法守紀，以高道德標準自我要求，建立民眾對警察的尊重及信任。