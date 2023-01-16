在大型科技類股領軍下，韓股16日開高走高，一度重新回到2400整數關卡以上，最後收2,399.86點，漲13.77點或0.58%，日線連續9日走高。同時，韓元走升，外資法人共買超2880億韓元。

韓國政府表示，將在未來10年內撥出1.5兆韓元，約12.2億美元投入研發，希望能提升中型韓企競爭力，並培養成全球化公司。韓國政府計畫最晚在2030年之前，將中型規模企業以及有潛力的增至1萬家，出口金額估提升至2000億美元。

截至2021年，韓國擁有5,480家中型本土企業，出口總值約1,138億美元。若按韓國企業現行分類法，總資產在5000億韓元至10兆韓元之間的為中型公司。資產在5000億韓元以下為小企業，倘若超過10兆韓元則是大公司。

權值股漲跌互見，三星電子漲0.5%，Naver漲2.82%，網路平台大廠Kakao也漲4.03%。不過，現代汽車跌1.48%，韓國最大造船廠現代重工也跌0.91%。

韓元兌一美元匯價在1,235.3附近，韓元升6元。