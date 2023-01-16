遊客專注觀賞動物保育小劇場。（柯宗緯翻攝）

民眾與壽Q家族合影。（柯宗緯翻攝）

春節將至，甫完成整建的高雄壽山動物園，可望成為走春熱門景點。高市觀光局透露，大年初一至初五門票近乎完售，春節期間安排嘉年華遊行及魔術秀、保育小劇場、「友善野生動物-獼猴宣導突擊隊」親子活動等。觀光局長高閔琳誠意歡迎遊客到壽山動物園走春趣。

針對壽山動物園遊園攻略，高閔琳提到，因動物習性不同，上午常是黑熊「波比」的用餐時刻，下午遊客則有機會捕捉到獅子和老虎慵懶睡姿；位入口處的狐獴，更是昂首立姿成為迎賓大使。

高閔琳笑說，大象「阿里」飄忽不定遊走內舍，還喜歡和遊客玩捉迷藏，新朋友水豚也可在山形屋或外展場見蹤影；至於上月出生的羊駝寶寶更愛黏著家族成員一起在展場散步探索環境。

春節8天活動滿檔，每日上午10時30分至11時30分有嘉年華遊行及魔術秀，下午3時則有保育小劇場等互動表演。1月27日更由台灣獼猴共存推廣協會舉辦「友善野生動物-獼猴宣導突擊隊」親子活動，台灣獼猴共存推廣協會理事長林美吟指出，希望透過互動過程建立與環境共生的永續觀念。

此外，還有市集與街頭藝人表演，逛累了或肚子餓，也可至園內的「入入輕食選物店」享用餐點，離開前也可到「白舍」帶上獨家聯名商品當伴手禮，送人自用兩相宜。

壽山動物園透露，大年初一至初五門票已近完售，只剩1月27日大年初六到1月29日大年初八在官網尚有門票。而考量連假人潮多，為維持遊園品質及交通順暢，1月底前仍採門票預購制，年後於2月1日起每日現場則將限量開放500張現場購票，名額有限，請民眾善用官網、ibon、kkday等三大購票平台。