開年以來，人民幣氣勢如虹，美元對人民幣一路從7附近飆升至6.7，在岸人民幣今天（1月16日）更一舉突破6.7關口。北京時間1月16日11：10，美元／人民幣和美元／離岸人民幣分別報6.6980和6.7062。據《第一財經》報導，瑞銀再調強2023年人民幣目標價至6.5。

報導稱，國際投行近期紛紛調升2023年人民幣目標價。1月16日，瑞銀財富管理辦公室表示，「我們最新把3、6、9及12月末人民幣預測從原來的6.9、6.8、6.7和6.7，分別上調至6.6、6.6、6.5及6.5。」

瑞銀認為，人民幣近日氣勢如虹，在岸及離岸匯率在上週五均曾經漲破6.76。隨著中國重新開放，中國大陸下半年經濟增長或高於預期，而美國經濟活動則可能將會放緩。上周，人民幣對美元中間價一度調升654點至6.7611，達到了去年8月15日以來高點，升幅創去年12月2日以來最大。在6個交易日內，中間價調升了2035個點。在岸人民幣已上漲至5個月高點，並站上了200天移動均值。

瑞銀表示，「由於中國比預期更早重新開放，市場樂觀情緒升溫，對中國經濟增長的預期也好轉，刺激資金流入中國風險資產。與此同時，美國勞動力數據和工資增長開始走軟，美國聯準會的加息週期可能將會結束，中美經濟增長分化有利於人民幣升值。」

瑞銀認為，美國政策利率可能在5％左右見頂，美國聯準會在今年末之前可能需要首次降息，對美元構成壓力。畢竟，在美國以外有吸引力的套利機會及其增長面臨挑戰的背景下，美元的估值仍然過高。美元驅動因素逆轉將助力人民幣上行，持有美元的投資者可以考慮不對沖手上的人民幣多頭頭寸，以享受未來一輪的升值趨勢。

然而，也有一種擔憂認為，經常帳戶順差和國際資金的流入量都是支撐匯率的「真金白銀」，就前者而言， 由於海外衰退預期升溫，2023年中國出口可能面臨大幅放緩的壓力，導致過去兩年經常帳戶的大幅順差不復存在。

報導稱，瑞銀中國首席經濟學家汪濤近期表示，以美元計價，中國2023年進出口將同步下降4％。「當然服務業進出口也很重要，尤其是旅遊，出境遊今年可能會增加更快，即服務業進口增加，體現為經常帳戶順差會從去年底的2.8％降至2％。對GDP的影響需要看實際出口和進口，實際進口預計增長2％，出口小幅下降，淨出口預計為-0.6％，但這一項在2022年對GDP的貢獻為1.5％，體現為今年淨出口將拖累GDP和匯率。」

儘管如此，汪濤仍預計人民幣2023年將對美元升值，「比起經常帳戶順差的幅度，今年中美經濟的相對增速和美元走勢更重要，美元開始對日元、歐元貶值，中美利差開始收窄，市場對中國的信心也開始回升。」